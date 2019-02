Ricardo Goulart participa de treino com elenco e se aproxima de estreia

O atacante Ricardo Goulart, do Palmeiras, foi o destaque desta terça-feira no treino do time na Academia de Futebol. Em uma tarde marcada pela multa a Deyverson, o reforço trabalhou junto com o elenco e avançou no processo de recuperação de uma cirurgia no joelho direito realizada em outubro. A diretoria vai apresentar o atleta em evento nesta quarta, na sede da Faculdade das Américas (FAM).

Goulart foi trazido por empréstimo por uma temporada. O atacante está com a documentação liberada para atuar pelo clube e depende somente de ser inscrito pelo clube para a disputa do Campeonato Paulista. O prazo limite para alterar a relação de atletas é o dia 1º de março.

A reapresentação do Palmeiras nesta terça-feira à tarde foi em clima pesado na Academia de Futebol. O primeiro treino do time depois da derrota de sábado por 1 a 0 para o Corinthians, pelo Campeonato Paulista, teve reunião entre diretoria e elenco, fora a aplicação de uma multa de R$ 350 mil a Deyverson por ter cuspido no corintiano Richard.

Acompanhamos o Goulart em um dia de treino aqui na Academia de Futebol! Inscreva-se na TV Palmeiras/FAM ➤ https://t.co/OMwkvqQP8p#AvantiPalestra pic.twitter.com/mBUt6Qe5Cx — SE Palmeiras (@Palmeiras) 5 de fevereiro de 2019

Esses episódios adiaram o início do trabalho em cerca de uma hora. Os jogadores foram ao campo e demonstraram estarem abatidos. A atividade foi marcada pelo silêncio do elenco, mas contou com a presença de Deyverson. O atacante integrou o trabalho físico junto dos demais. O trabalho do dia foi voltado à parte física, com circuitos para aumentar a potência e a velocidade.

O elenco volta a trabalhar na tarde desta quarta-feira, em atividade fechada à imprensa. O Palmeiras tem como próximo compromisso enfrentar o Bragantino, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista. A partida será na próxima segunda-feira. Até o fim da tarde desta terça foram vendidos 10 mil ingressos para o jogo.