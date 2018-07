Ricardo Goulart recebe placa por gol do meio de campo pelo Cruzeiro

O Cruzeiro mostrou reconhecimento à obra-prima feita por Ricardo Goulart durante a excursão pelos Estados Unidos, em julho. O gol do meio de campo marcado pelo meia diante do Chivas, em amistoso realizado no dia 6 daquele mês, em El Paso, rendeu uma placa ao jogador nesta sexta-feira, em cerimônia que contou com a participação do presidente cruzeirense, Gilvan de Pinho Tavares, na Toca da Raposa II.

"A gente teve essa ideia. Conversei muito com o pessoal da diretoria do Cruzeiro, sobretudo com o Guilherme Mendes, diretor de comunicação, para a gente fazer uma homenagem ao atleta que fez um gol que nem o Pelé conseguiu. O Pelé tentou, teve até uma condição melhor que o Goulart, mas não conseguiu marcar o gol. Já o Ricardo, em uma bola dividida, quase do meio de campo, viu o goleiro adiantado e fez aquele gol que na hora nós chamamos de gol de placa. A gente tinha que fazer de alguma forma, essa homenagem para ele", explicou Gilvan.

Naquele dia 6, o Cruzeiro vencia o amistoso por 1 a 0 quando Ricardo Goulart viu o goleiro adiantado e, mesmo de antes do meio de campo, aproveitou passe errado do adversário para bater de primeira, encobrindo o goleiro. Além da placa, o golaço do meia ficará permanentemente em exposição no CT, em um totem que reprisará o lance a todo momento.

"Fico muito feliz pela homenagem, emocionado, foi um grande gol, em que fui muito feliz na partida. Rever esse gol me inspira. Não é sempre que você vê um gol desse, e se tiver outra oportunidade vou tentar e quem sabe posso conseguir novamente", comentou Goulart.