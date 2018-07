Ricardo Goulart renova com o Evergrande e fica na China até 2020

Goulart foi titular absoluto do Evergrande no Campeonato Chinês do ano passado e, comandado por Felipão, terminou a temporada como vice-artilheiro do torneio, atrás somente do também brasileiro Aloísio, ex-São Paulo. Pelo time de Guangzhou, ganho o título nacional no ano passado e disputou o Mundial de Clubes.

Se Goulart fica até 2020, dois jogadores de renome rescindiram seus contratos e deixaram a China: o zagueiro grego Avraam Papadopoulos e o francês Momo Sissoko, que estavam no Shangai Shenhua. Do mesmo clube saiu o australiano Tim Cahill, que acertou com o Hangzhou Greentown. Já o Shijiazhuang Ever Bright chegou ao mercado brasileiro acertando com o atacante Diego Maurício, ex-Flamengo, que estava no Bragantino.