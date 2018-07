Ricardo Goulart substitui Luan no ataque do Cruzeiro

BELO HORIZONTE - O técnico Marcelo Oliveira confirmou nesta sexta-feira que o meia Ricardo Goulart ganhará uma chance entre os titulares do Cruzeiro na partida contra o Náutico, domingo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. Ele vai substituir o atacante Luan, que cumprirá suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, recebido no empate por 1 a 1 com a Portuguesa.

"Se for numa situação normal, joga o Goulart, e uma das preferências pela opção é que ele jogou o ano passado quase todo (pelo Goiás) com o Egídio nessa função, jogando pelo lado esquerdo, entrando para o meia para marcar, ajudando e fez muitos gols. Então, já existe um entrosamento ali", disse.

Marcelo preferiu ser cauteloso e não escalar o atacante Martinuccio por causa do longo período de inatividade do jogador. "O Martinuccio já está à disposição, mas temos de ter o cuidado, porque ele está voltando de um longo tempo parado e acho melhor que ele possa entrar durante o jogo", comentou.

Na atividade, o lateral-direito Mayke foi poupado por causa de cansaço muscular, mas não preocupa para o duelo com o Náutico. Assim, o time titular treinou com a seguinte formação: Fábio; Lucas Silva, Dedé, Bruno Rodrigo e Egídio; Nilton, Souza, Everton Ribeiro e Diego Souza; Ricardo Goulart e Vinícius Araújo

Já os reservas iniciaram o treino com: Rafael; Leandrinho, Paulão, Léo e Victorino; Uelliton, Leandro Guerreiro, Tinga e Lucca; Martinuccio e Anselmo Ramon. Na segunda parte da atividade, o treinador colocou Lucca no lugar de Diego Souza. Assim, Léo Bonatini assumiu a vaga de Lucca entre os reservas, que também trocaram a dupla de zaga, com as entradas de Wallace e Thiago Carvalho nos lugares de Paulão e Léo.