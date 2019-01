Ricardo Goulart treina no gramado e avança em recuperação no Palmeiras

O atacante Ricardo Goulart, do Palmeiras, treinou no gramado na Academia de Futebol nesta quinta-feira à tarde. Anunciado na terça-feira como reforço do clube para 2019, o jogador tenta se recuperar de uma cirurgia no joelho direito realizada em outubro antes de estrear pela equipe. A tendência é a primeira partida dele ser apenas no fim de fevereiro.

O técnico Luiz Felipe Scolari comandou um treino fechado na Academia de Futebol. O treinador separou dois times e comandou movimentações táticas, com várias orientações, testes e ensaios de jogadas específicas, como saídas de bola, cruzamentos, marcações e posicionamentos. O trabalho visou a estreia no Campeonato Paulista, marcada para domingo, contra o Red Bull, em Campinas.

Paralelo a esse trabalho, Ricardo Goulart fez atividades na sala de musculação e depois realizou trabalhos físicos no gramado. O jogador foi contratado por empréstimo de uma temporada, em acordo firmado na última terça-feira entre o Palmeiras e o Guangzhou Evergrande, da China. Ao final do período, o time alviverde poderá exercer a preferência de compra por cerca de R$ 47 milhões.

O Palmeiras volta aos treinos na manhã de sexta-feira, com nova atividade fechada. O elenco fecha preparação para a estreia na manhã de sábado, antes da viagem até Campinas, local da primeira partida do Campeonato Paulista.