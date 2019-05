Ricardo Graça espera que Vasco consiga repetir bom jogo de vitória sobre o Santos

Após o fim da preparação para o jogo contra o Santos, neste domingo, às 16h, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, o zagueiro Ricardo Graça afirmou esperar que o Vasco repita a boa atuação do duelo de volta da quarta fase da Copa do Brasil, quando venceu o alvinegro praiano por 2 a l e saiu aplaudido de campo, apesar de ser eliminado da competição.

"O Santos possui um time muito rápido lá na frente, então precisamos anular as principais peças e ter paciência para fazer o nosso jogo quando estivermos com a bola no pé", espera Graça. "Queremos essa primeira vitória para iniciar uma arrancada dentro do Brasileiro", reforçou.

Na manhã de sábado, o técnico interino Marcos Valadares comandou seu último treino no cargo antes de entregar a equipe para Vanderlei Luxemburgo, que assume o posto na próxima segunda-feira. Ele irá acompanhar o jogo nas cabines do Pacaembu e o zagueiro espera dar a Valadares uma boa despedida e também uma boa primeira impressão ao novo técnico.

"Espero que o Valadares consiga se despedir com um bom jogo, uma vitória. Podem ter certeza de que todo mundo vai entrar em campo empenhado para conquistar o resultado positivo e presentear não só ele, mas a torcida", torce o jogador. Formado na base do Vascoa, Ricardo Graça nunca trabalhou com Luxemburgo e tem esperança de que ele irá ajudar o time a fazer um bom Brasileirão.

Para o jogo, Ricardo Valadares não vai contar com Werley, que sentiu dores na panturrilha durante a semana. Em seu lugar, o interino vai manter Luiz Gustavo, que já foi titular contra o Corinthians no sábado passado. A escalação provável do Vasco contra o Santos deve ser a seguinte: Sidão; Claudio Winck, Luiz Gustavo, Ricardo e Danilo Barcelos; Raul, Lucas Mineiro e Yago Pikachu (Bruno César); Rossi, Yan Sasse e Maxi López.