Ricardo Graça exalta vantagem conquistada pelo Vasco na Copa do Brasil

Com gol do argentino Sarrafiore, o Vasco venceu o Boavista-RJ por 1 a 0, em Saquarema, nesta terça-feira à noite pelo confronto de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Mesmo sem apresentar um bom futebol, o zagueiro Ricardo Graça deixou o gramado exaltando a vantagem do time pela classificação.

O defensor disse que o time sabia que nada seria decidido no confronto de Saquarema. E que a mentalidade é de que são 180 minutos para definir a vaga na próxima fase da competição.

"São 180 minutos. Não foi nada decidido hoje. A gente vai com uma importante vantagem pro segundo jogo e vamos buscar a classificação", disse na saída do gramado.

Ricardo Graça também falou sobre o fato de o time ter atuado por quase 20 minutos com um homem a mais em campo, já que Lucas Lourenço foi expulso. Ele minimizou a falta de atitude por um placar mais elástico.

"Com um homem a mais, todo mundo esperava que a gente fosse em busca do segundo gol, mas o mais importante é que conseguimos essa vantagem e vamos decidir agora o segundo jogo em casa para sair com a vitória", finalizou.

Vasco e Boavista voltam a se enfrentar pela Copa do Brasil na quarta-feira, dia 9 de junho, às 16 horas, em São Januário. O Vasco jogará por um empate para garantir vaga na quarta fase da competição as oitavas de finais.