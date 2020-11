Ricardo Graça vê desempenho bom do Vasco, mas admite queda no 2º tempo

O Vasco não saiu de um empate por 1 a 1 diante do lanterna Goiás na noite deste domingo, no estádio Hailé Pinheiro, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do tropeço, o zagueiro Ricardo Graça considerou bom o desempenho da equipe, mas admitiu uma queda de produção no segundo tempo, quando o time esmeraldino conseguiu buscar a igualdade.

"Tínhamos o resultado positivo e tentamos jogar de forma inteligente, mas o Goiás foi para cima, estavam perdendo. Tivemos uma infelicidade na hora do gol. Mas estamos felizes com o desempenho. Quem entrou, foi muito bem. Estamos nos adaptando ao que o mister (Ricardo Sá Pinto) pede", declarou o defensor.

Ricardo Graça mostrou que o time entrou contra o Goiás pensando no confronto diante do Caracas-VEN pela Copa Sul-Americana no meio de semana. No jogo de ida, o time carioca venceu por 1 a 0, com gol nos minutos finais.

"Não podemos baixar a guarda, ainda mais em um jogo importante com o que teremos diante do Caracas, na Sul-Americana. Precisamos estar ligados o tempo todo para evitar infelicidades como as de hoje. Sabemos que a posição no Brasileirão não está legal, mas estamos trabalhando duro para sair dessa. Fizemos um bom primeiro tempo, mas ficamos devendo no segundo", concluiu.