Ricardo Oliveira acerta retorno ao Santos depois de 12 anos

Em meio ao atraso de salários que motivou processos trabalhistas de três jogadores - Arouca na sexta-feira, o lateral Mena e o goleiro Aranha nesta segunda - o Santos vai anunciar mais um reforço: o atacante Ricardo Oliveira. Após reunião na tarde desta segunda, o atacante Ricardo Oliveira praticamente acertou seu retorno ao Santos depois de 12 anos. O jogador se desligou do Al Wasl, dos Emirados Árabes, no fim do ano, e chega sem custos. O próprio atacante propôs um contrato curto, até maio, para provar que ainda tem condições de atuar em alto nível aos 34 anos.

Ricardo Oliveira deve iniciar sua segunda passagem pela Vila Belmiro ainda esta semana, quando realizará exames médicos. O jogador chega ao clube para ocupar a vaga de Leandro Damião, emprestado ao Cruzeiro. Agora, o técnico Enderson Moreira contará com Diego Cardoso, Gabriel, Geuvânio, Robinho, Patito, Stéfano Yuri e Thiago Ribeiro. Ele foi revelado na Portuguesa, mas despontou para o futebol no Santos, em 2003, quando foi vice-campeão da Libertadores pelo clube e terminou como artilheiro da competição.

A contratação de Ricardo Oliveira é um alento para o técnico Enderson Moreira, que vê a equipe se desmanchar depois que três titulares - Arouca, Mena e Aranha - entraram na Justiça do Trabalho para rescindir o contrato por causa do atraso de quatro meses de salários e direitos de imagem.