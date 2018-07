Ricardo Oliveira comemora boa fase no São Paulo

O atacante Ricardo Oliveira passa por boa fase no São Paulo. Autor de três gols em vitória sobre o Prudente, ele mostrou que também sabe ajudar os seus companheiros de ataque ao dar duas assistências, além da participar da jogada de um outro gol, na vitória por 4 a 3 sobre o Santos, no último domingo. Satisfeito, ele comemora o rendimento positivo nos últimos jogos.

"Minha participação no time não é só marcar gols. Dou opções aos meus companheiros também. No clássico eu participei de três gols. Depois, ainda tive chance de marcar o meu. Na parte defensiva, quando a gente ficou com um a menos, eu ajudei, corri, marquei... Nosso time é isso. Sempre pensando no coletivo", disse.

Ricardo Oliveira se disse satisfeito com o desempenho na última vitória do São Paulo, que se manteve na luta por uma vaga na próxima Libertadores. "Foi um dia especial para mim, pois foi um clássico histórico e tive a felicidade de participar de três gols e ver a alegria do torcedor na arquibancada", afirmou.