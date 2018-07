Ricardo Oliveira comemora bom retorno e projeta vitória do Santos

De volta ao time do Santos na vitória por 3 a 1 sobre a Ponte Preta, sábado passado, o atacante Ricardo Oliveira espera começar como titular diante do Vitória, domingo, no Barradão, e acredita que a equipe alvinegra, apesar dos desfalques, tem tudo para conquistar um resultado positivo fora de casa.

"Fiquei surpreso com meu desempenho nesta volta, pois foram dois meses sem jogar. Claro que meus treinamentos estavam fortes para eu fazer um bom retorno, mas a intensidade do jogo é sempre mais forte. Consegui me movimentar bem e fiz um grande esforço. Joguei por 75 minutos e gostei do meu trabalho", disse o atacante, que sofreu uma lesão no joelho direito e entrou no decorrer da partida contra a Ponte.

O técnico Dorival Júnior já avisou que pretende contar com Ricardo Oliveira para o jogo deste domingo, mas não confirmou se a volta do goleador será como titular. O atacante garante estar pronto caso tenha que iniciar a partida.

"A semana de trabalhos foi muito produtiva. Fizemos algumas atividades em dois períodos e eu vou para o jogo muito melhor fisicamente. Vamos para Salvador sabendo das dificuldades que enfrentaremos, afinal, não tem jogo fácil no Brasileiro. Mas estamos com uma boa mentalidade e maturidade em busca dos três pontos. Nosso time está bem encaixado. Espero poder contribuir da melhor maneira possível, com gols e assistências", comentou o jogador.

O jogo com o Vitória será o primeiro do Santos no Campeonato Brasileiro sem o lateral-esquerdo Zeca, o volante Thiago Maia e o atacante Gabriel, todos convocados para a seleção brasileira olímpica.