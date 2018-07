Ricardo Oliveira confia no Santos e projeta gol contra Santa Fe pela Libertadores

O centroavante Ricardo Oliveira, do Santos, está confiante no time para a partida da próxima quarta-feira, às 21h45, contra o Independiente Santa Fe, da Colômbia, no estádio El Campín, em Bogotá, válida pela terceira rodada do Grupo 2 da Copa Libertadores, apesar de projetar um jogo bastante difícil.

"O Santa Fe tem um time forte, já o vimos jogar. Ainda vamos observar mais algumas coisas sobre eles, mas não tenho dúvidas de que teremos grandes dificuldades jogando em sua casa. Precisamos estudar e nos dedicar muito para neutralizar as jogadas deles. Mas estamos confiantes. Entrega e dedicação dentro de campo não faltarão. Vamos buscar a vitória, pois ela será um grande passo para garantir nossa classificação", analisou Ricardo Oliveira, em entrevista neste sábado.

O atacante vive também a expectativa de chegar ao 11.º gol pelo clube na competição continental. Ele já balançou as redes nesta edição da Libertadores. Fez um dos gols da vitória por 2 a 0 contra o The Strongest, da Bolívia, no estádio da Vila Belmiro, no dia 16 de março. "Tenho a esperança de voltar a balançar as redes e fazer um grande jogo. Uma boa partida não só individual mas também coletiva, pois o nosso objetivo é coletivo, isso passa pela entrega de cada jogador", ressaltou o artilheiro.

Ricardo Oliveira disputou 141 partidas pelo Santos, 13 delas pelo torneio continental (em 2003 e 2017). Com 10 gols até agora, ele é o quinto maior artilheiro da história do clube na Libertadores, atrás de Coutinho (11), Robinho e Neymar (14) e Pelé (16).

O time é o líder da chave na Libertadores com quatro pontos, seguido de Independiente Santa Fe e The Strongest, ambos com três. O Sporting Cristal, do Peru, é o lanterna do grupo, com um ponto ganho.

O elenco treinou na manhã deste sábado, no CT Rei Pelé. O time segue a programação de treinos durante o fim de semana e deve realizar trabalhos táticos e técnicos também na manhã deste domingo.