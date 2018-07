Ricardo Oliveira corre o risco de voltar ao Al-Jazira

A novela envolvendo Ricardo Oliveira pode acabar com um final surpreendente. O xeque Handam Bin Zayed Al-Nahyan, dono do Al-Jazira, já discute a possibilidade de manter o atacante em seu elenco para a próxima temporada, frustrando os planos de São Paulo e Santos. O anúncio sobre o futuro do jogador deve ficar para esta terça-feira.

O xeque espera que o atacante vá para o Santos, já que o time ofereceu R$ 1 milhão pelo empréstimo de um ano. Mas o atacante quer permanecer no São Paulo, alegando que já está adaptado. Assim, o clube ofereceu apenas os direitos federativos do atacante Mazola e mais uma pequena quantia em dinheiro para os árabes.

A proposta não interessou o xeque, que resolveu contra-atacar segurando Ricardo Oliveira no clube. O Al-Jazira pagou no ano passado 14 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões) pelo atacante, que estava no Bétis, da Espanha.