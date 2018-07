Ricardo Oliveira critica mudança na marcação de pênalti contra o Flamengo

O atacante Ricardo Oliveira criticou em entrevista coletiva nesta sexta-feira a mudança de posição do árbitro Leandro Pedro Vuaden na marcação de um pênalti para o Santos na partida contra o Flamengo, na quarta passada, que terminou com a vitória do time paulista por 4 a 2, mas não foi suficiente para a classificação às semifinais da Copa do Brasil. O jogador pediu respeito à decisão da arbitragem e se mostrou contrário à interferências externas.

"As pessoas que estão gerindo o futebol tenham bom senso ou o futebol vai ficar cada vez mais chato. As pessoas precisam repensar a respeito disso. Se tem uma autoridade que está ali dentro de campo é o árbitro e, assim como ele toma as decisões, não muda depois que tomou a decisão. Um cartão amarelo ou uma expulsão equivocada não voltam atrás. Mesmo que não tenha sido justa a punição, foi tomada a decisão, é máxima autoridade, não volta atrás. Eu gostaria essa autoridade fosse mais respeitada nesse sentido", afirmou o atacante.

Ricardo Oliveira não teme que o Santos seja prejudicado a partir de agora, depois de a diretoria emitir um ofício à CBF para cobrar a anulação da partida e pedir mudanças no trabalho dos jornalistas durante as partidas do time (houve a suspeita que o repórter Eric Faria, da TV Globo, tivesse falado com o quarto árbitro e, dessa forma, influenciado na mudança de opinião de Leandro Vuaden). O atacante contou a versão dele sobre o lance.

"Muito friamente, hoje analisando, a gente pode ver as imagens na televisão, isso tudo favorece. A questão é (sobre) quem é a favor na tecnologia no futebol. Será que isso ajuda? De que forma? Como? Naquele momento - eu estava do lado do Bruno Henrique, esperando ele fazer uma tabela comigo -, ele chega em velocidade, dá o drible e - rápido e veloz como é - chegaria na bola tranquilamente. Essa é a minha avaliação. Tem o contato e o Bruno está dentro da área. Para mim, é pênalti. Tanto que o arbitro, próximo do lance, apita. Aí ele vai consultar o quarto árbitro, volta e anula o lance. Certamente, é um lance que influenciou o resultado, porque era um golzinho que a gente precisava para passar", contou Ricardo Oliveira.

O centroavante, que jogou apenas 18 vezes na temporada e marcou quatro gols, demonstrou alegria por voltar aos gramados após um período afastado por lesões e enfermidades. Ele teve uma lesão no tornozelo, contraiu caxumba e pneumonia. Com 150 jogos e 83 gols pelo Santos, Ricardo Oliveira, que já iniciou as conversas para renovar o contrato com o clube, está motivado para a sequência da temporada.

"É sempre importante você voltar a se sentir atleta. A gente que está acostumado com essa rotina há anos, de estar sendo falado dentro de campo, podendo ajudar de qualquer maneira, jogando ou não, mas participando, estando concentrado. Passei por um período difícil, por dois meses parado, e não dá pra fazer uma avaliação negativa joguei até mais do que o esperado, em termos de minutos. Corri bastante, dei um chute no gol, tive a participação no terceiro gol. Acho que foi legal. O que me deixa mais feliz foram as sensações que eu tive - físicas - dentro do jogo".

O jogador estará em campo no próximo domingo, às 19 horas, na partida contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória fará o time santista, hoje em terceiro lugar com 30 pontos, ultrapassar os gaúchos, que têm 32 e ocupam a vice-liderança, na classificação do torneio.

"Um confronto direto, um jogo muito difícil, uma equipe muito bem montada, bem qualificada. A gente sabe das dificuldades que vamos enfrentar. Porém, vamos usar todos o nosso poderio ofensivo, o nosso poderio como equipe, para buscar um ótimo resultado lá dentro", finalizou Ricardo Oliveira.