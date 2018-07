Ricardo Oliveira cumpre promessa de gols. Veja o vídeo

O atacante Ricardo Oliveira fez uma promessa nos vestiários da Vila Belmiro, antes da vitória sobre o São Paulo, por 3 a 1, que faria dois gols no clássico de quarta-feira pela Copa do Brasil. A promessa foi registrada pela SantosTV e divulgada na tarde desta quinta-feira. "Vou fazer dois gols. Um para dedicar para minha filha, que fez aniversário, mas não pude estar presente, porque estava trabalhando", afirmou o atacante do Santos.

Ricardo Oliveira vive o melhor momento de sua carreira, que inclui passagens pela Europa e Oriente Médio. Autor de 35 gols na temporada, o atacante de 35 anos foi convocado novamente para a seleção brasileira. Fez um dos da vitória contra a Venezuela e estará no grupo que vai enfrentar Argentina e Peru no início do mês de novembro.

No Santos, ele poderá ser artilheiro de tudo em 2015. Já foi o goleador do Campeonato Paulista, torneio vencido pelo Santos, lidera a lista de artilheiro do Campeonato Brasileiro e ainda se aproximou de Gabriel na Copa do Brasil. O veterano chegou aos cinco gols enquanto Gabigol tem sete. O Santos se aproxima do feito inédito de fazer o artilheiro das três principais competições que disputou no ano.

Após a vitória sobre o São Paulo que colocou o Santos na final da Copa do Brasil, o sorteio realizado na tarde desta quinta-feira na sede da CBF definiu que o primeiro jogo será na Vila Belmiro e a finalíssima, no estádio do Palmeiras.