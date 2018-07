Ricardo Oliveira deixa marca na calçada da fama do Museu Pelé

O atacante Ricardo Oliveira, artilheiro do Santos na conquista do Campeonato Paulista, foi homenageado na tarde desta sexta-feira no Museu Pelé, em Santos. O jogador deixou sua marca na calçada da fama do Museu, ao lado de atletas consagrados como Cafu, Pelé, Garrincha, Roberto Carlos e outros craques.

"Ser marcado e homenageado aqui faz parte dos meus melhores sonhos. Receber uma homenagem nesse museu é uma realização. Que eu possa continuar nessa forma para fazer esse ano melhor para todos nós", afirmou o atacante.

O atacante de 35 anos foi repatriado pelo Santos no início do ano, quando assinou um contrato de quatro meses até o final do Campeonato Paulista. Foi uma espécie de aposta dos dois lados, considerando que o jogador vinha de quatro temporadas nos Emirados Árabes. Com as ótimas atuações, ele se tornou titular, deixou Gabriel no banco de reservas e renovou contrato até 2017.

Homenagem ao artilheiro do @santosfcoficial . Obrigado pela presença @ricardo99oliveira ! Museu Pelé e FootFame, eternizando a história de nossos atletas. Um vídeo publicado por Museu Pelé (@museupele) em Mai 22, 2015 às 11:48 PDT

Eleito o craque do Paulistão, o camisa 9 agradeceu o empenho dos companheiros. "Isso é fruto do trabalho que estamos fazendo, todos os companheiros me ajudam para eu que tenha boa performance", completou.

O atacante afirmou que os jogadores estão mais tranquilos depois que o Santos obteve o empréstimo de R$ 8 milhões do Banco BMG nesta quinta-feira e quitou a dívida dos direitos de imagem com os jogadores. "Isso nos dá tranquilidade e mostra a competência e o empenho da diretoria, que conseguiu esses recursos para saldar as dívidas com os funcionários para que continuemos crescendo", afirmou.