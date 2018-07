Ricardo Oliveira deve voltar ao Santos no próximo sábado contra a Ponte Preta

Rodrigão, autor de três gols em quatro jogos, deverá escalado no clássico desta terça-feira contra o Palmeiras, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pela 14.ª rodada. "Sabemos da qualidade do Ricardo Oliveira. Vou trabalhar no dia a dia em busca do meu espaço. Deixo a escolha com treinador", afirmou o centroavante que veio recentemente do Campinense.

O zagueiro David Braz, que realizou trabalhos de recondicionamento muscular nos últimos dias, também deverá retornar no jogo do próximo final de semana. Durante a sua ausência, Luiz Felipe e Gustavo Henrique consolidaram a defesa santista como a segunda melhor do Brasileirão, com 12 gols sofridos.

Ricardo Oliveira e David Braz são exemplos de como o Santos conseguiu "esvaziar" o departamento médico na última semana. O goleiro Vladimir e o zagueiro Lucas Verissimo também estão liberados. Apenas o volante Alison sentiu um incômodo no joelho direito e está sendo avaliado pelos médicos do clube da Baixada Santista.