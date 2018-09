Atacante Ricardo Oliveira pede mais apoio da torcida do Atlético-MG

Ricardo Oliveira, atacante do Atlético-MG, aproveitou a entrevista coletiva nesta terça-feira para discursar aos torcedores. O site do clube disponibilizou a fala de cerca de 10 minutos na íntegra, onde repetiu por dez vezes a palavra "acredito" - e mais duas, "acreditar".

O atleta de 38 anos lembrou da infância difícil e do quanto batalhou para se tornar jogador de futebol. Disse ainda se sentir motivado com o projeto do Atlético-MG e animado com elenco, comissão técnica e diretoria. "Não desisti de sonhar e acreditar que isso aqui ainda vai virar, vai virar porque o trabalho consegue o resultado. E, aqui, tem trabalho, tem qualidade, tem pessoas que estão envolvidas com isso."

Apesar de ver toda essa motivação com o grupo, Ricardo Oliveira vê ainda o torcedor do Atlético desconfiado com o time, especialmente com a dificuldade de embalar no Campeonato Brasileiro. A equipe não vence há três jogos na competição e ocupa a sexta colocação, com 35 pontos. "Sinto que o torcedor está meio inseguro, triste."

Então veio com o tom motivacional. "Acredito que o resultado que estamos dando até agora, se não é dos melhores, não é o pior. Estamos a cinco pontos do quarto colocado e a seis do terceiro. Estamos a duas vitórias de bater lá em cima. Venho para falar dessa realidade, falando nos quatro primeiros colocados, restando, ainda, 16 jogos no Campeonato Brasileiro."

Além de mostrar que o Atlético continua na briga, ele convocou os torcedores para a importante partida de quarta-feira, às 21h45, contra o líder São Paulo, no estádio Independência. O centroavante justificou que uma das motivações dele para acertar com o time mineiro foi a presença da torcida.

"Assisti ao Atlético jogar, em 2013, onde o Atlético tinha que se reinventar a cada partida. E houve um canto que contagiou o Brasil, que era o canto da nossa torcida dizendo 'eu acredito'. Em todos os jogos, no Independência ou no Mineirão, escutava-se esse grito de 'eu acredito, eu acredito'. Joguei contra o Atlético aqui e ouvi esse grito contra. Era de arrepiar. Foi algo que me motivou a vir para cá, além do financeiro, que também foi bom para mim, não sou hipócrita de falar que não foi. Mas o que me motivou a vir foi sentir esse calor, ter esse grito a meu favor, essa torcida empurrando o meu time para frente, o seu time do coração para frente."

Ricardo Oliveira também falou de suas motivações. O jogador vem fazendo uma boa temporada pelo time mineiro. Esteve presente em 42 jogos e marcou 18 gols até agora. Mas ele fala que quer mais. "E eu, com 38 anos, sendo um dos mais velhos do time, continuo sonhando como uma criancinha e é isso que me motiva", disse.

"Fico feliz com o resultado, mas sei que posso melhorar e vou trabalhar muito para dar ainda muito mais, mais gols, títulos, para fazer com que o torcedor tenha novamente essa alegria de gritar Atlético, lutar, lutar, lutar, eu acredito, eu acredito, eu acredito", finalizou.