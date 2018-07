Ricardo Oliveira diz que Brasil foi melhor: 'Dominamos o Chile'

Para Ricardo Oliveira, o Brasil não mereceu perder por 2 a 0 para o Chile, nesta quinta-feira, em Santiago, na primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. O atacante do Santos, que entrou no segundo tempo para substituir Hulk, afirmou que a seleção brasileira foi superior e o único problema foi não ter aproveitado melhor os contra-ataques.

“Perdemos o jogo, mas fomos melhores. Conseguimos dominar o Chile no primeiro e no segundo tempo. Eles estavam muito abertos. Faltou caprichar e matar o jogo e acabamos levando dois gols”, disse o atacante.

Ricardo Oliveira jogou 15 minutos e deu duas finalizações, ambas para fora. “Procurei me movimentar na entrada da área já que o nosso time estava tendo muita profundidade, chegando bem pelos lados e cruzando boas bolas. Procurei ser a referência. A gente perde de 2 a 0, mas fica com um gostinho amargo. Tivemos muitas oportunidades no contra-ataque no início do segundo tempo, mas infelizmente saímos com a derrota”, disse.

Já o volante Luiz Gustavo reconheceu a superioridade do adversário. “Tomamos um gol de bola parada, num erro nosso. Aí a equipe deles foi melhor e conseguiu a vitória. Agora, é levantar a cabeça. Sabíamos desde o início que seria difícil”, disse.

A seleção busca a recuperação nas Eliminatórias na terça-feira, quando recebe a Venezuela no Castelão, em Fortaleza.