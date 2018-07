Ricardo Oliveira diz que Lucas Lima 'fez falta' em clássico na Arena Corinthians

O atacante Ricardo Oliveira admitiu que o meia Lucas Lima "fez falta" no clássico entre Santos e Corinthians, vencido por 2 a 0 pelo time da casa, neste sábado, em rodada do Campeonato Brasileiro.

"Eu seria hipócrita em dizer que Lucas Lima não faz falta. O Lucas é o melhor meia do Brasil, faz falta, mas não podemos lamentar. Nosso elenco tem qualidade", ponderou o atacante, ao fim da partida válida pela 4ª rodada. Lucas Lima ficou de fora da importante partida por causa de uma lesão muscular na coxa direita.

Ricardo Oliveira, contudo, evitou atribuir a culpa pela derrota aos desfalques do time santista. "Não foi uma boa partida, reconheço isso. Não sei o que acontece, mas vamos trabalhar. Fomos bem no primeiro tempo, mas não conseguimos segurar a bola no segundo", avaliou.

Com três derrotas em quatro jogos neste início de Brasileirão, o Santos já está na beira da zona de rebaixamento. E os resultados negativos fazem pressão sobre o técnico Dorival Júnior. A equipe volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Botafogo no Pacaembu, em São Paulo.