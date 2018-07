Ricardo Oliveira diz que Santos ainda sonha com título do Brasileirão

O Santos não deve pensar no G6, mas somente no título do Brasileirão, avisou o atacante Ricardo Oliveira, na noite desta quarta-feira. Após o triunfo sobre o Fluminense por 2 a 1, na Vila Belmiro, o jogador afirmou que o time paulista não pode almejar outra meta que não seja o troféu, apesar da situação confortável na briga por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

No momento, o Santos ocupa o quarto lugar da classificação, dentro do novo G6 - o Brasileirão ganhou duas novas vagas na Libertadores após remodelagem da competição, anunciada na semana passada pela Conmebol.

"Nós não estamos tranquilos nessa briga (pelo G-6). Não estamos brigando para ficar em sexto colocado no Campeonato Brasileiro. Nós não trabalhamos com essa possibilidade. Nós vestimos a camisa de um dos maiores clubes do mundo, que todas às vezes que jogar vai exigir que fiquemos em primeiro, em razão de sua grandeza", declarou Ricardo Oliveira, em entrevista ao SporTV.

"Quem veste a camisa do Santos não pode pensar em ficar em quinto ou sexto colocado. Tem que pensar no título. Se vamos brigar pelo título do campeonato? Eu não sei. Só sei que a gente quer terminar o mais alto possível na tabela da competição", afirmou o experiente jogador, autor do gol da vitória na Vila Belmiro.