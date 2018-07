Ricardo Oliveira diz que São Paulo vai embalar no Brasileirão

O atacante Ricardo Oliveira acredita que o São Paulo enfim mostrou a sua força no Campeonato Brasileiro ao derrotar Vitória e Grêmio Prudente, na última semana. Empolgado com a boa fase da equipe, ele acredita que a equipe tem condições de conseguir novas vitórias para embalar de vez na competição e entrar na briga por uma vaga na Libertadores de 2010.

Ricardo Oliveira foi o grande destaque do jogo contra o Prudente ao marcar os três gols do São Paulo no triunfo por 3 a 2, no sábado. Agora, ele soma seis gols no Brasileirão. "Estou feliz, o time voltou a ganhar. Agora, vamos pensar jogo a jogo", afirmou, em entrevista à TV Globo.

No Brasileirão, Ricardo Oliveira ficou fora do São Paulo por sete jogos por conta de uma tendinite. "Depois das lesões, daquela fase ruim, é difícil voltar. Hoje fico à vontade sem as dores, e agora espero uma sequencia de vitórias", afirmou, confiante em classificar o São Paulo para a próxima Libertadores.