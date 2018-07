Ricardo Oliveira diz que triunfo sobre Corinthians vai 'apimentar' o Brasileirão

O atacante Ricardo Oliveira, do Santos, revelou que o clássico contra o Corinthians, neste domingo, às 16 horas, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá um significado especial para o elenco do time santista. O jogador entende que uma vitória sobre o líder irá esquentar a luta pelo título e também dar confiança ao grupo para a partida contra o Barcelona, em Guayaquil, no Equador, pela Copa Libertadores.

"Este clássico tem um atrativo especial, é um jogo diferente. Sabemos da rivalidade que existe entre ambas as equipes, entre os torcedores. Para nós, é um ânimo extra jogar frente ao Corinthians, uma equipe que tem grandes jogadores. Queremos vencer este jogo para viajarmos tranquilos para a Libertadores e por outro ponto importante que precisa ser ressaltado: podemos colocar uma pimentinha no campeonato e dar um atrativo especial à competição", projetou o experiente atacante, de 37 anos, em entrevista ao site do clube.

Ricardo Oliveira despistou sobre qual esquema de jogo que o técnico Levir Culpi deverá implementar na partida, mas garantiu que o elenco aproveitou as quase duas semanas de folga no calendário nacional e está preparado para o clássico.

"Nós estamos trabalhando muito e os trabalhos estão sendo muito intensos. Tenho certeza de que a gente vai fazer um grande jogo se conseguirmos colocar em prática tudo o que trabalhamos neste período. Consigo ver qualidade na ideia que o professor Levir tem passado para nós dentro do jogo. É uma ideia que a gente gosta e, por característica nossa, sabemos fazer muito bem", avaliou Ricardo Oliveira, que já marcou cinco gols contra o Corinthians em oito jogos disputados contra o rival alvinegro com a camisa santista.

O Santos tem 38 pontos no Nacional e o triunfo sobre a equipe corintiana diminuiria para nove a diferença para o líder do campeonato. O elenco treinou nesta quinta-feira no CT Rei Pelé, em Santos, e o time deverá entrar em campo com: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Zeca; Renato, Alison e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.