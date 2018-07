Ricardo Oliveira está fora da Copa América e CBF chama Jonas

O atacante Ricardo Oliveira está fora da Copa América por contusão. Em seu lugar foi convocado o atacante Jonas, do Benfica. A informação foi confirmada pelo site da CBF na noite desta sexta-feira.

A contusão de Ricardo Oliveira, uma tendinite no joelho direito, fez com que o atacante ficasse fora dos treinos do Santos ao longo da semana. Na tarde desta sexta-feira, o técnico Dorival Junior informou que ele não estava confirmado para o jogo contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro, domingo, na Vila Belmiro. O treinador também inclui Lucas Lima na lista de dúvidas, mas o meia treinou durante a semana e deverá jogar.

“Ainda não estão confirmados. As lesões não são mais recentes. Estamos há muitos dias sem os jogadores nos treinamentos”, afirmou Dorival Junior em entrevista coletiva nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé.

Ricardo Oliveira atuou pela seleção brasileira nas duas últimas partidas nas Eliminatórias e foi nome constante nas últimas convocações. No ano passado, ele foi convocado depois de oito anos de ausência. Em 2015, depois de cinco temporadas no futebol árabe, Ricardo Oliveira voltou ao Brasil sob desconfiança, com um contrato válido apenas até o fim do Campeonato Paulista.

Marcou 11 gols e ajudou o Santos a levar o título estadual com os prêmios de artilheiro e melhor jogador da competição. Seu vínculo foi estendido até dezembro de 2017, acompanhado de uma valorização salarial. No torneio deste ano, foi novamente um dos destaques da equipe.