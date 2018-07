Ricardo Oliveira é poupado e Rolón se destaca em 1º treino com elenco do Santos

O elenco do Santos treinou na tarde desta terça-feira, no CT Rei Pelé, em atividade que não contou com a presença do atacante Ricardo Oliveira. O jogador, autor dos dois gols da equipe na vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, no clássico do último domingo, na Vila Belmiro, ficou apenas na academia realizando um trabalho de reforço muscular.

Já o atacante argentino Maxi Rolón, que na semana passada assinou contrato para defender o Santos até o final do ano, fez o seu primeiro treino com o restante do elenco e mostrou bom desempenho ao marcar dois gols em atividade comandada pelo técnico Dorival Junior.

O Santos terá uma semana cheia de treinos pela frente e só volta a jogar no próximo sábado, contra o Água Santa, às 18h30, no Pacaembu, pela nona rodada do Campeonato Paulista. A equipe lidera o Grupo A da competição estadual, com 15 pontos, dois à frente do Linense, o vice-líder, que jogará também neste sábado, contra o Red Bull Brasil, em Lins.