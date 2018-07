Ricardo Oliveira é relacionado no Santos e pode voltar ao time no sábado

O técnico Dorival Júnior divulgou nesta sexta-feira a lista de jogadores relacionados para a partida contra a Ponte Preta, sábado, às 18h30, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A principal novidade foi a presença do atacante Ricardo Oliveira, que está de volta após se recuperar de uma inflamação no joelho direito. O centroavante ainda não entrou em campo neste Campeonato Brasileiro. Sua última partida foi a vitória por 1 a 0 sobre o Audax, que garantiu o título do Campeonato Paulista, em 8 de maio.

Ricardo Oliveira entrará no lugar de Rodrigão. O restante da equipe é o mesma do empate com o Palmeiras por 1 a 1 na última rodada. O lateral-esquerdo Zeca, o volante Thiago Maia e o atacante Gabriel farão o último jogo antes da apresentação para a seleção olímpica.

O trio pode desfalcar o time alvinegro até o dia 20 de agosto, caso o Brasil chegue até as semifinais da competição. O Santos deverá entrar em campo neste sábado com: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato, Lucas Lima e Vitor Bueno; Gabriel e Ricardo Oliveira.

Confira a lista de relacionados do Santos:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir;

Laterais: Daniel Guedes, Victor Ferraz e Zeca;

Zagueiros: Gustavo Henrique, David Braz e Luiz Felipe;

Volantes: Renato, Thiago Maia, Valencia e Yuri;

Meias: Elano, Jean Mota, Léo Cittadini, Lucas Lima, Vitor Bueno e Vecchio;

Atacantes: Copete, Gabriel, Paulinho, Ricardo Oliveira e Rodrigão.