Ricardo Oliveira e Rodrigo Souto desfalcam São Paulo contra o Vasco

O atacante Ricardo Oliveira e o volante Rodrigo Souto voltaram a ficar de fora do treino do São Paulo, neste sábado, e foram vetados da partida contra o Vasco, domingo, em São Januário. O lateral-direito Ilsinho também foi cortado do jogo.

Ricardo Oliveira apresenta uma tendinite no joelho esquerdo, enquanto Souto sente dores nas costas. Ilsinho, por sua vez, se recupera de um edema na região anterior da coxa direita.

Com esses desfalques, o técnico Paulo César Carpegiani confirmou a escalação do jovem Zé Vítor, de 18 anos, no lugar de Souto, no meio-campo. Ricardo Oliveira será substituído por Fernandão, que voltará ao ataque. Jorge Wagner herdará a vaga no meio. E Jean voltará a ocupar seu lugar na lateral.

Em compensação, o treinador terá os retornos dos volantes Richarlyson e Carlinhos Paraíba, que cumpriram suspensão no clássico com o Corinthians, no domingo passado. Dessa forma, o São Paulo entrará em campo com: Rogério Ceni; Jean, Alex Silva, Miranda e Richarlyson; Zé Vítor, Carlinhos Paraíba, Lucas e Jorge Wagner; Dagoberto e Fernandão.