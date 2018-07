Ricardo Oliveira e Souto deixam treino e são dúvidas

O volante Rodrigo Souto e o atacante Ricardo Oliveira sentiram lesões e deixaram o treino coletivo do São Paulo, nesta sexta-feira pela manhã, no CT da Barra Funda, antes do seu final. Com isso, os dois jogadores são dúvidas para a partida do próximo domingo, contra o Vasco, em São Januário, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Assim como o lateral-direito Ilsinho, também lesionado, os dois jogadores foram poupados do treinamento de quinta-feira, quando ficaram apenas fazendo tratamento em separado. Rodrigo Souto se recupera de dores nas costas, enquanto Ricardo Oliveira está com uma tendinite no joelho esquerdo.

Por causa da ausência de Souto, o garoto Zé Vitor ganhou nova chance na equipe titular no coletivo desta sexta, no qual foi orientado com frequência pelo técnico Paulo César Carpegiani. Sem Ricardo Oliveira, o treinador também promoveu a entrada de Jorge Wagner no meio-campo e adiantou Fernandão para formar dupla de ataque com Dagoberto. Na atividade, Jorge Wagner ainda se revezou com Richarlyson na função de lateral-esquerdo.

O São Paulo informou que Ricardo Oliveira e Rodrigo Souto serão reavaliados neste sábado, quando Carpegiani definirá se levará ou não os atletas para o Rio.