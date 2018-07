Ricardo Oliveira elogia Dagoberto no São Paulo

Depois de treinar como titular nesta quarta-feira, o atacante Dagoberto recebeu elogios de Ricardo Oliveira, seu provável companheiro para o clássico com o Santos, no domingo - o São Paulo deve jogar no 4-3-3, com Fernandinho completando o sistema ofensivo.

Na opinião de Ricardo Oliveira, Dagoberto é um jogador inteligente e tem muito a contribuir para a equipe. "Estou sempre feliz e disposto a ajudar o time. O Dagoberto já se mostrou um jogador inteligente, com uma dinâmica interessante na partida. Jogar com ele é sempre um prazer", avaliou o atacante.

Retornando de suspensão, Dagoberto revelou estar ansioso para jogar. Também elogiou o seu companheiro de ataque, autor dos três gols na vitória do São Paulo sobre o Prudente, por 3 a 2, no último sábado.

"É bom para o momento da equipe ter todos os atacantes à disposição. Vamos trabalhar para estar dentro. Fico feliz pelos três gols do Ricardo, pois todo atacante busca isso. É um cara que merece e é muito amigo meu", contou Dagoberto.