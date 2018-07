Ricardo Oliveira esquece clássico e prega foco na Copa do Brasil

Para o atacante Ricardo Oliveira, o Santos tem de esquecer o polêmico clássico de domingo com o Corinthians e pensar apenas no jogo desta quarta-feira, às 19h30, contra o Figueirense, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Como o time perdeu dois dos seus últimos três jogos no Campeonato Brasileiro e não conseguiu entrar no G4, a Copa do Brasil é encarada como a oportunidade de conquistar uma vaga na Copa Libertadores.

"É página virada, faz parte do passado. Nosso foco agora é a Copa do Brasil", disse o jogador nesta terça-feira, em entrevista coletiva no CT Rei Pelé.

O Santos tentará confirmar o seu favoritismo diante do Figueirense no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. A meta é conseguir um bom resultado fora de casa para decidir a vaga na semifinal com mais tranquilidade na próxima semana, no Pacaembu.

"A nossa postura não pode mudar. Vamos com o intuito de fazer um grande resultado fora de casa. O Figueirense, jogando em seu campo, é muito forte. Vamos para lá com a confiança de fazer um grande resultado", disse Ricardo Oliveira.

O lateral-direito Victor Ferraz não participou do treino desta terça-feira, mas viajou para Santa Catarina. O técnico Dorival Júnior deve escalar o Santos com Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato e Lucas Lima; Gabriel, Ricardo Oliveira e Marquinhos Gabriel.