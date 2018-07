Ricardo Oliveira está fora do jogo contra o XV de Piracicaba

O atacante Ricardo Oliveira será poupado da partida do Santos contra o XV de Piracicaba nesta terça-feira, às 19h30. Depois de ter sido substituído na derrota para o Redbull Brasil, o camisa 9 foi submetido a um tratamento contra dores no joelho e será o único poupado para o jogo de Piracicaba.

Lucas Lima volta ao time depois de cumprir suspensão na vitória sobre o Água Santa, sábado, no Pacaembu. Elano, recuperado de lesão no tornozelo direito, ficará como opção no banco de reservas.

A partida foi antecipada da 11ª rodada do Campeonato Paulista por causa da convocação da seleção brasileira – o Santos tem cinco convocados. Lucas Lima e Ricardo Oliveira estão na seleção principal e Gabriel, Thiago Maia e Zeca para a olímpica. O Santos é o líder do grupo A do Campeonato Paulista, com 18 pontos.

Confira os relacionados do Santos:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir

Laterais: Victor Ferraz, Zeca e Caju

Zagueiros: Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Luiz Felipe

Volantes: Thiago Maia, Renato e Alison

Meias: Elano, Lucas Lima, Serginho, Rafael Longuine, Ronaldo, Vitor Bueno e Léo Cittadini

Atacantes: Gabriel, Paulinho, Joel, Lucas Crispim e Neto Berola