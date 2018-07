O atacante Ricardo Oliveira está fora do jogo do Santos contra o Grêmio nesta quinta-feira, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. Por decisão conjunta da comissão técnica e do departamento de fisiologia, o atacante de 35 anos nem viajou com a delegação na tarde desta quarta-feira, mas estará à disposição para o jogo de domingo, contra o Goiás, na Vila Belmiro.

Depois de ter atuado na vitória da seleção brasileira por 3 a 1 sobre a Venezuela, pelas Eliminatórias, quando marcou o terceiro gol, o atacante estava desgastado fisicamente. Antes mesmo do corte, o técnico Dorival Junior admitia que a escalação seria difícil.

Por outro lado, acredita que Lucas Lima poderá atuar – ele entrou no segundo tempo na vitória da seleção. “Fisicamente, Ricardo Oliveira preocupa. Lucas Lima, não. Se acontecer a liberação, Lucas joga. Ricardo é outra situação”, afirmou o treinador antes da decisão do corte de Ricardo Oliveira.

Além da dúvida sobre a escalação de Lucas Lima, o Santos tem vários desfalques por questões médicas. O zagueiro Gustavo Henrique ainda não está totalmente recuperado de desgaste muscular e será substituído por Werley; Victor Ferraz, diagnosticado com lombalgia aguda, está fora. Seu substituto será Zeca, que jogará pelo lado direito da defesa. O ataque deverá ser formado por Neto Berola, Leandro e Gabriel.