Ricardo Oliveira evita provocações antes de 1º clássico mineiro contra o Cruzeiro

Vivendo a expectativa de jogar o primeiro grande clássico com a camisa do Atlético-MG, neste domingo, no estádio Independência, pela nona rodada do Campeonato Mineiro, o centroavante Ricardo Oliveira, acostumado a provocar os rivais dos clubes pelos quais passou, desta vez preferiu fugir das polêmicas.

"Todo mundo tem o direito de falar o que quer. Dentro do campo é cada um defendendo o seu time, querendo vencer o jogo. O que eu espero é que fique um espetáculo para o futebol, para o torcedor. E nós, claro, obviamente, vamos buscar dentro do nosso campo vencer este jogo", disse o jogador em entrevista coletiva neste sábado.

Desde que chegou ao Atlético-MG, o centroavante de 37 anos marcou quatro gols em nove jogos e disse estar muito feliz por poder atuar com a camisa atleticana e busca marcar seu primeiro gol no clássico contra o Cruzeiro.

"Estou me sentindo ótimo, muito feliz por vestir essa camisa e estar podendo dar a resposta que se espera de mim", afirmou o jogador. "Certamente, todas as vezes que visto a camisa do Atlético vou pensando sempre em fazer gols. Sou assim e, com certeza, não vai ser diferente neste domingo, com muita vontade de fazer gols e ajudar o Atlético a vencer o jogo", completou.

Depois de comandar na manhã deste sábado o último treino antes da partida, o técnico Thiago Larghi divulgou a lista dos jogadores relacionados para o clássico. A lista não tem surpresas e a tendência é a de que o treinador repita a escalação que venceu o Figueirense em Florianópolis, na última quarta-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Veja a lista dos relacionados no Atlético-MG:

Goleiros: Victor e Cleiton;

Laterais: Patric, Samuel Xavier, Fábio Santos e Danilo;

Zagueiros: Gabriel, Leonardo Silva, Maidana e Matheus Mancini;

Meio-campistas: Arouca, Adilson, Roger Bernardo, Elias, Gustavo Blanco, Tomás Andrade e Cazares;

Atacantes: Erik, Róger Guedes, Otero, Ricardo Oliveira, Luan, Marco Túlio e Carlos.