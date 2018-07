Ricardo Oliveira fica fora de treino e vira dúvida para clássico

O técnico Marcelo Fernandes ganhou uma preocupação extra para o clássico contra o São Paulo, domingo, na Vila Belmiro. O atacante Ricardo Oliveira não participou do treino desta sexta-feira no CT Rei Pelé por conta de dores no joelho direito e virou dúvida para a partida válida pelas semifinais do Campeonato Paulista.

Ricardo Oliveira ficou na academia, acompanhado de fisioterapeutas, enquanto o elenco principal do Santos treinava com portões fechados à imprensa. Quando os repórteres tiverem acesso à atividade, os jogadores realizavam treino de finalização. Marcelo Fernandes, assim, escondeu a escalação para o clássico.

Além de Ricardo Oliveira, o treinador também não pôde contar com Valencia no treino desta sexta-feira. O colombiano sofreu uma pancada no joelho direito na vitória do Santos sobre o Londrina, quarta-feira, em São José dos Campos, e é a principal preocupação do treinador.