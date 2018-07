Ricardo Oliveira já fala em ser artilheiro do Campeonato Paulista

O atacante Ricardo Oliveira marcou diante da Ponte Preta o seu primeiro gol na temporada com a camisa do Santos. Artilheiro do time no ano passado, com 16 gols, o jogador de 35 anos admite que espera repetir o feito de 2015, e também projeta brigar por títulos.

“Estou buscando a forma física ideal e sei que vou atingir o nível do ano passado. E quero brigar por artilharia, sim. Temos um elenco forte e o Santos tem que pensar em brigar por título. Vamos atrás disso”, disse o atacante, que abriu o placar na vitória por 2 a 0 sobre a Ponte Preta.

Já o técnico Dorival Júnior explicou que o time do Santos ainda deve oscilar ao longo da competição, principalmente nas primeiras rodadas do estadual, entretanto, o time já mostra melhoras.

“Oscilar é normal. A atuação da equipe mostra que não desaprendeu a jogar. Soube se comportar e isso é uma mostra importante do que podemos fazer na temporada. Vamos voltar com tranquilidade e faremos um bom jogo no sábado”, projetou o treinador santista.

O Santos volta a campo no sábado, para enfrentar o Ituano, na Vila Belmiro. “Temos mais um jogo complicado, mas mostramos diante da Ponte Preta que estamos no caminho certo”, destacou o atacante Gabriel.