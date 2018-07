Ricardo Oliveira lamenta atuação ruim do Santos e empate frustrante

Depois de passar em branco ao não marcar gols no decepcionante empate por 2 a 2 com o Vitória, na noite desta segunda-feira, no Pacaembu, onde o Santos fracassou na tentativa de diminuir para sete pontos a diferença para o líder Corinthians, Ricardo Oliveira não escondeu a decepção pelo resultado amargado no confronto que fechou a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante apontou que o time santista não soube neutralizar a força ofensiva da equipe baiana, que levou perigo de forma constante em contragolpes e por muito pouco não saiu do Pacaembu com um triunfo diante dos santistas.

"Primeiro a gente encontrou dificuldades para fazer o nosso jogo. Sabíamos que o Vitória iria fazer uma proposta de contra-ataque. Não conseguimos encurtar as nossas linhas (de marcação) no campo para não darmos os contra-ataques para eles, mas infelizmente não conseguimos isso e também não conseguimos o nosso objetivo, que era o de vencer o jogo", afirmou o artilheiro, em entrevista ao SporTV ainda no gramado do tradicional estádio paulistano.

Com o empate, o Santos ficou nove pontos atrás do líder Corinthians, que no último domingo foi derrotado por 2 a 0 pelo Bahia, em Salvador, onde abriu oportunidade para que a equipe santista se aproximasse um pouco mais na tabela de classificação.

Do outro lado, o Vitória saiu de campo reconhecendo a importância de somar um ponto fora de casa, mas admitiu que poderia ter aproveitado melhor o grande número de oportunidades de gol que criou ao longo do confronto.

"Fizemos mais um bom jogo fora de casa. Nossa equipe vai um pouco triste para casa, porque sabemos que poderíamos ter ganhado o jogo", afirmou Neilton, ex-Santos, ressaltando que o time precisa manter essa mesma "postura" que vem exibindo fora de casa quando atua também como mandante. "Infelizmente isso não está acontecendo dentro de casa", admitiu.