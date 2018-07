Ricardo Oliveira marca o gol 5 mil do Santos no Paulistão

Coube ao veterano Ricardo Oliveira marcar o gol de número 5.000 do Santos no Campeonato Paulista. A marca foi atingida ainda na primeira etapa da partida contra o Rio Claro, pela última rodada do Campeonato Paulista.

O clube promove desde o começo da temporada uma contagem regressiva nas redes sociais para ver quem será o responsável pela marca histórica. No dia 21 de julho de 1990, Paulinho McLaren fez o gol 4 mil, na vitória contra o Ituano, por 2 a 1, na Vila Belmiro.

Ricardo Oliveira é o artilheiro do Santos em 2015. O atacante de 34 anos, desligou-se do Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, no fim do ano passado e aceitou assinar um contrato de experiência de apenas quatro meses, com remuneração bem abaixo do seu padrão salarial. A diretoria agora luta para renovar com o camisa 9 por duas temporadas.

A expressiva marca de gols da equipe da baixada santista se deve ao desempenho de Pelé na competição. De 1957 a 1965, e em 1968 e 1973 o Rei do Futebol foi artilheiro do Paulistão, portanto, 11 vezes, marcando, no total, 379 gols. Somente na temporada de 58, o meia do Santos festejou no Estadual 58 gols, o recorde da competição.