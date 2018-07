Ricardo Oliveira não é relacionado e desfalca São Paulo

O atacante Ricardo Oliveira mostrou que estava totalmente recuperado de uma tendinite no joelho esquerdo ao treinar entre os titulares na sexta-feira. Mas por precaução da comissão técnica, ele não foi relacionado neste sábado e desfalca o São Paulo contra o Atlético Mineiro.

Como a partida deste domingo será a última do Campeonato Brasileiro, Ricardo Oliveira aguarda agora as negociações com o Al Jazira para saber se permanecerá. Seu contrato de empréstimo vence no final deste ano e o São Paulo busca a renovação para 2011.

E para a partida contra o Atlético Mineiro, estão fora Miranda, Dagoberto, Fernandão e Fernandinho, que também estão recuperados de lesão e foram poupados pela comissão técnica. A grande novidade será o volante Rodrigo Souto, que desfalcou o São Paulo nos últimos três jogos com uma pequena fissura na costela.