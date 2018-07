Ricardo Oliveira nega negociação para trocar o Santos pelo Barcelona

O atacante Ricardo Oliveira, do Santos, negou qualquer tipo de negociação com o Barcelona para voltar à Espanha na próxima janela de transferências. A edição do último sábado do jornal espanhol Mundo Deportivo afirmou que o jogador foi oferecido como alternativa para ser reserva do ataque do Barcelona, formado por Lionel Messi, Luis Suárez e Neymar.

"O torcedor santista, meus companheiros, o pessoal da diretoria e o Santos sabem que não é verdade. Eu dei risada, mas tive os cuidados de soltar uma nota deixando bem claro que não houve contato e nem nada", afirmou o atacante à ESPN.

De acordo com o jornal espanhol, Ricardo Oliveira se tornou opção para a diretoria do Barcelona em razão de sua experiência no futebol espanhol - ele já jogou no Valencia, Bétis e Zaragoza. O negócio havia sido sugerido pelo empresário Roberto Assis, irmão de Ronaldinho Gaúcho.

"Primeiramente, é uma fonte que eu desconheço completamente. Você não pode falar em nome de alguém com quem você não trabalha. Mas entendo também que o futebol gera muitas oportunidades e algumas pessoas tentam aproveitar isso de uma forma deselegante, podemos dizer assim", criticou o artilheiro do Campeonato Brasileiro.