Ricardo Oliveira nega que clássico seja 'determinante' para ano do Atlético-MG

Destaque da estreia do Atlético-MG no Campeonato Mineiro, ao marcar três vezes na goleada por 5 a 0 sobre o Boa, no último domingo, Ricardo Oliveira comentou nesta quinta-feira sobre a expectativa para o primeiro clássico da temporada. Neste domingo, às 11 horas, a equipe visita o Cruzeiro no Mineirão, pela terceira rodada do Estadual.

"A gente sabe da importância de um jogo desse, para o torcedor e para nós também. É uma partida muito importante. Não acredito que seja um jogo determinante para todo o ano, mas vencer o rival em um clássico te dá muita confiança para a sequência do trabalho. Então, faremos o possível para conquistar essa vitória", declarou.

Nesta quinta, Ricardo Oliveira trabalhou na Cidade do Galo ao lado dos outros titulares, que foram poupados da derrota de quarta para o Tombense, fora de casa. O clássico será apenas a segunda partida dos principais jogadores do elenco na temporada e, por isso, o próprio atacante admitiu que "não sabe o que esperar" do confronto.

"Não sei dizer o que esperar. É o segundo jogo que vamos fazer, o terceiro do ano. Você já pega um clássico, um jogo importante, contra o maior rival. É um momento em que você ainda está em uma sequência de pré-temporada, sendo já inserido jogos do Campeonato Mineiro. São jogos bons de se jogar, contra o maior rival, e vamos dar o nosso melhor", comentou.

O técnico Levir Culpi fechou o treino desta quinta à imprensa e não confirmou a escalação para o clássico. A tendência, porém, é que a equipe seja a mesma da estreia, com: Victor; Patric, Igor Rabello, Réver e Fábio Santos; Zé Welison, Elias, Chará, Cazares e Luan; Ricardo Oliveira.