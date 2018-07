Técnico revela que Ricardo Oliveira pediu para jogar no Palmeiras

O atacante Ricardo Oliveira pediu para jogar no Palmeiras no ano passado. A revelação foi feita pelo técnico Oswaldo de Oliveira e o fato teria acontecido quando o jogador do Santos retornou do futebol árabe e procurava clube para jogar.

“Quando assumiu o Palmeiras, o Ricardo me procurou. Eu tentei três vezes, falei com quem deveria falar. Na última vez ele fez praticamente um apelo. Tentei de forma firma, mas não consegui. A diretoria alegou a idade e disse que ele estava jogando há sete anos nos Emirados Árabes”, explicou o treinador, atualmente sem clube, em entrevista ao canal Fox Sports.

Na época, Ricardo Oliveira admitiu que chegou a conversar com representantes do Palmeiras, mas as conversas não evoluíram. Após receber propostas de outros clubes brasileiros, o atacante fechou com o Santos um contrato curto, apenas para a disputa do Campeonato Paulista.

O curioso é que o atacante se tornou uma espécie de desafeto da torcida palmeirense, por causa de discussões e provocações contra jogadores do time alviverde. O Santos recebeu uma proposta do Beijing Guoan, da China, para negociá-lo, e mesmo pedindo para sair, a diretoria bateu o pé e segurou o jogador.