Ricardo Oliveira pode ficar fora da 'despedida' antes da Copa América

De acordo com o técnico Dorival Junior, o meia Lucas Lima e o atacante Ricardo Oliveira ainda não têm a presença confirmada para o jogo contra o Coritiba, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. “Ainda não estão confirmados. As lesões não são mais recentes. Estamos há muitos dias sem os jogadores nos treinamentos”, afirmou Dorival em entrevista coletiva nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé.

Embora os dois estejam se recuperando de lesões sérias nas finais do Campeonato Paulista, o meia tem mais chances de jogar. Com uma entorse no tornozelo direito, Lucas Lima voltou a correr no gramado na quinta-feira. O próprio jogador afirmou que está na fase final de recuperação e que deverá estar em campo. A tendência é que seja escalado. Por causa de uma tendinite no joelho direito, Ricardo Oliveira fez fisioterapia ao longo da semana. Sua presença será definida no último teste antes da partida.

Esta será a última partida dos dois – e também de Gabriel – antes da apresentação à seleção brasileira para a disputa da Copa América. Se a seleção chegar à final, eles ficarão nove rodadas fora do time.

O técnico Dorival Junior pediu paciência para os torcedores com a ausência dos titulares. “Vamos passar por um período complicado. O torcedor vai ter que ter paciência. São jogadores importantes deixando a equipe para ir à Seleção Brasileira. Não se remonta um grupo do dia para a noite. Perderemos jogadores por cartões, também. Teremos que ter cuidado”, afirmou.