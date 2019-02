Ricardo Oliveira quer Atlético 'sem distração' para garantir vaga na Libertadores

Artilheiro da Libertadores, com quatro gols em três partidas até o momento, Ricardo Oliveira é uma das apostas do técnico Levir Culpi para levar o Atlético-MG à fase de grupos do torneio. Nesta terça-feira, ele projetou o confronto de quarta diante do Defensor, no Independência. Nele, o time alvinegro pode até perder por 1 a 0 que estará classificado, já que venceu no Uruguai por 2 a 0.

"Você não sabe o que vai acontecer. Não vamos nos distrair por nada, não vamos perder o nosso foco. Nosso objetivo é vencer esse jogo e conseguir passar essa eliminatória para entrar na fase de grupos, respeitando muito a equipe do Defensor, mas aplicando nosso jogo, diante do nosso torcedor, que vai lotar o Independência e criar aquele clima que a gente já conhece", declarou o atacante.

Ricardo Oliveira não quer saber de um novo susto, como aconteceu na fase anterior da Libertadores. Diante do Danubio, após empatar por 2 a 2 também no Uruguai, o Atlético-MG chegou a abrir 3 a 0 no Independência antes de permitir que o adversário diminuísse para 3 a 2 e ficasse a um gol da vaga.

"Estamos muito focados no que a gente precisa fazer para fazer um grande jogo, consistente e agressivo, como estamos acostumados a fazer, para vencer a partida e conseguir essa classificação", garantiu.

O atacante ainda ressaltou o papel da torcida para empurrar o time mineiro. "A gente sente essa sinergia que vem de fora para dentro, esse calor, essa paixão, esse desejo do torcedor por essa competição. Então, dentro de campo, isso contagia. Estamos muito focados nesse objetivo de fazer um grande jogo agora para concretizar essa vaga na fase de grupos. E a participação do torcedor é fundamental nesse processo."

Levir fechou a preparação nesta terça com uma atividade sem presença da imprensa na Cidade do Galo. Apesar do mistério, ele deve manter a escalação para encarar o Defensor, com: Victor; Patric, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Adilson, Elias, Luan, Cazares e Chará; Ricardo Oliveira.