Ricardo Oliveira se irrita com virada e diz que Santos 'deu vida' ao Coritiba

A derrota de virada do Santos para o Coritiba por 2 a 1, na noite deste domingo, no estádio Couto Pereira, deixou os jogadores santistas bastante irritados ao final da partida. O atacante Ricardo Oliveira, autor do gol da equipe paulista, lamentou o fato do time ter recuado.

"Recuamos e demos vida para o Coritiba. Foi isso que aconteceu. Fizemos 1 a 0, demos espaço e eles viraram", lamentou o atacante, em entrevista à SporTV, ainda no gramado do Couto Pereira.

O meia Renato destacou a eficiência do adversário. "A gente teve a oportunidade de fazer o segundo gol, mas não conseguimos concluir com qualidade. Eles foram mais eficientes", declarou.

O resultado acabou sendo muito ruim para o time santista. Caso tivesse vencido, poderia ter se aproximado do líder Palmeiras, que só empatou com a Ponte Preta, no Allianz Parque, e foi para 40 pontos. Com a derrota, o Santos permanece com 36 pontos.

A boa notícia para o técnico Dorival Júnior é que os três jogadores que estavam com a seleção brasileira olímpica, Zeca, Thiago Maia e Gabriel, estão de volta. O time alvinegro volta a campo na quarta-feira, para encarar o Vasco, na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, os comandados de Dorival Júnior jogarão no domingo, contra o Figueirense, também na Vila Belmiro.