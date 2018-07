Ricardo Oliveira se recupera e treina entre os titulares

Uma grande novidade animou o treino do São Paulo nesta sexta-feira. Recuperado de uma tendinite no joelho esquerdo, o atacante Ricardo Oliveira treinou entre os titulares e pode reforçar a equipe no domingo, contra o Atlético Mineiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja também:

Carpegiani pede contratação de 'camisa 10' no São Paulo

Embora tenham treinado entre os reservas, outros jogadores que se recuperaram de contusões e participaram das atividades foram os atacantes Dagoberto e Fernandão. Os dois atletas, assim como Ricardo Oliveira, haviam sido praticamente descartados no treino de quinta-feira.

O técnico Paulo Cesar Carpegiani ainda promoveu algumas mudanças no treino desta sexta. Além da entrada de Ricardo Oliveira, ele colocou Jorge Wagner na lateral-esquerda, no lugar de Samuel. Também recuou Lucas para a armação e escalou Jean no meio-de-campo, mandando Ilsinho para a lateral.

O São Paulo treinou nesta sexta-feira com: Rogério Ceni; Ilsinho, Xandão, Renato Silva e Jorge Wagner; Carlinhos Paraíba, Zé Vitor, Jean e Lucas; Marlos e Ricardo Oliveira.