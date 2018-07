Ricardo Oliveira volta ao Santos após dois meses

Depois de mais de dois meses fora por causa de uma tendinite no joelho direito, o atacante Ricardo Oliveira deve voltar ao Santos hoje, diante da Ponte Preta, na Vila Belmiro. A partida marca a estreia do atacante do veterano no Campeonato Brasileiro. A última vez em que atuou foi na final do Campeonato Paulista, dia 8 de maio. Foi dele o gol que deu ao Santos o título paulista, na vitória de 1 a 0 sobre o Audax.“Tenho 36 anos, mas ainda sinto aquele frio na barriga. Imaginem a vontade que eu vou estar de fazer um gol, depois desse tempo todo me tratando”.

Por outro lado, o Santos vai se “despedir” de Gabriel, Zeca e Thiago Maia, convocados para a seleção olímpica. O Santos tentou retardar adiar a apresentação dos três para que pudessem atuar diante do Gama, quarta-feira, pela Copa do Brasil, mas não conseguiu a liberação. “Espero que possa me despedir com um golzinho”, torce o volante Thiago Maia.

O reserva Rodrigão aproveitou bem o tempo em que Ricardo Oliveira esteve fora e fez três gols. O ex-atacante da Campinense se firmou como boa opção, passando à frente de Joel. Mas a vaga é de Ricardo Oliveira, de acordo com Dorival.

Embora tenha apenas uma derrota como mandante, o Santos terá um jogo difícil em casa. A Ponte Preta está em 7.º lugar e sonha com um lugar no G-4. A equipe deve jogar fechada por causa de seis desfalques e apostar nos contra-ataques.