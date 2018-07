Ricardo Oliveira volta aos treinos e deve reforçar o Atlético-MG na quarta

O Atlético-MG deu sequência à preparação para o retorno do Campeonato Brasileiro e trabalhou com Ricardo Oliveira em campo nesta segunda-feira. O atacante voltou aos treinos e mostrou estar pronto para reforçar o time alvinegro no duelo diante do Grêmio, quarta-feira, em Porto Alegre, pela 13.ª rodada da competição.

Ricardo Oliveira havia ficado de fora dos treinos do Atlético-MG na semana passada. O atacante de 38 anos se recuperava de uma virose, mas nesta segunda-feira mostrou estar bem fisicamente e trabalhou normalmente ao lado dos colegas enquanto o treino esteve aberto à imprensa - depois, o técnico Thiago Larghi fechou a atividade.

Ricardo Oliveira, porém, não foi a única novidade no treinamento. O meia Cazares também trabalhou normalmente após ser liberado nos últimos dias para negociar uma possível saída. O atacante Clayton, em recuperação de uma grave lesão no joelho esquerdo, também participou da atividade, mas deve demorar para retornar aos gramados.

Fora de campo, a diretoria atleticana também trabalhou para garantir novos reforços a Thiago Larghi. Contratados durante a pausa no calendário brasileiro para a Copa do Mundo, o colombiano Yimmi Chará e o uruguaio David Terans foram registrados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e estão livres para estrear nesta quarta-feira.