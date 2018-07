Ricardo Oliveira volta aos treinos, mas ainda é dúvida no Santos para sábado

O atacante Ricardo Oliveira voltou a treinar junto com os demais companheiros do Santos na tarde desta quinta-feira. Ele está clinicamente recuperado da contusão na coxa direita que o afastou do time por três partidas. O artilheiro, porém, não tem retorno garantido na partida deste sábado contra o Atlético Paranaense, às 18h30, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Apesar de recuperado, Ricardo Oliveira ainda precisa aprimorar a forma física. A princípio, o técnico Dorival Junior até gostaria de utilizá-lo. Mas, prudente, prefere esperar para ver a evolução do jogador, que se machucou durante a vitória do Santos por 3 a 2 sobre o Santa Cruz, em jogo realizado no Pacaembu.

Quem deve voltar contra o time paranaense é o meio-campista Jean Mota. Ele não pôde enfrentar o Internacional na quarta-feira, pela Copa do Brasil, porque já havia atuado no torneio defendendo o Fortaleza, mas neste momento é considerado titular pelo treinador. Jean Mota tem substituído Vitor Bueno, que está impedido de jogar por causa de uma contusão muscular.

A outra opção de Dorival Junior é o argentino Vecchio, que entrou no jogo com os gaúchos e foi inclusive elogiado pelo treinador. Mas até pelo fato de se adaptar melhor à função do lado direito do ataque, Jean Mota tem a preferência - Vecchio joga mais centralizado.