Ricardo Oliveira volta aos treinos no São Paulo

Depois de cair por 4 a 1 diante do Fluminense na rodada passada do Campeonato Brasileiro, no último domingo, em Barueri, o elenco do São Paulo voltou aos treinos na manhã desta terça-feira, no CT da Barra Funda, com algumas novidades. A principal delas foi a presença do atacante Ricardo Oliveira, que está com uma tendinite no joelho esquerdo e treinou pela primeira vez no campo em meio ao seu processo de recuperação.

O jogador realizou um trabalho com o fisioterapeuta do clube, Ricardo Sasaki, em uma atividade que também contou com a presença dos atacantes Fernandinho e Dagoberto e do volante Rodrigo Souto, que também se recuperam de lesões.

Em compensação, o São Paulo não teve a presença do zagueiro Miranda no treinamento desta terça. Com um trauma no joelho direito, sofrido na partida contra o Fluminense, ele ficou fazendo apenas tratamento no centro de recuperação física e fisioterápica do clube.

Em nota publicada em seu site oficial, o clube do Morumbi informou que Ricardo Oliveira, Rodrigo Souto, Dagoberto e Fernandinho serão reavaliados durante esta semana para saber se terão condições de enfrentar o Atlético-GO, no próximo domingo, às 17 horas, em Goiânia, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.