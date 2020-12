Ricardo Sá Pinto elogia Grêmio e diz que Vasco precisa ser mais competente

Após mais uma dura derrota, existia a expectativa sobre a permanência ou não de Ricardo Sá Pinto no comando do Vasco. Mas, pelo menos por enquanto, ele continua no cargo. Tanto que o treinador português concedeu entrevista coletiva após a goleada para o Grêmio, por 4 a 0, em Porto Alegre, neste domingo.

Sá Pinto lamentou o gol sofrido no final do primeiro tempo e chamou a atenção também para a questão física. Na quinta, o Vasco entrou em campo pela Sul-Americana, enquanto o Grêmio, no mesmo dia, poupou jogadores na Copa Libertadores.

"Em relação ao jogo, penso que era importante a gente ter ido para o intervalo com o 0 a 0. Fomos bem, o Grêmio jogou com jogadores desgastados, nós tivemos desgaste. E isso fez a diferença. Depois, a qualidade do Grêmio fez a diferença, com Pepê, Diego Souza", destacou o português.

Apesar de rasgar elogios ao rival, Sá Pinto acredita que o Vasco precisa ser mais competente tanto na defesa quanto no ataque para sair dessa situação delicada. "Deveríamos ter sido competentes defensivamente, mas também na parte da frente. Não conseguimos. Temos de aceitar que a qualidade deles é boa, mas temos de saber que precisamos ser mais competentes", finalizou o treinador.

Sob o comando de Sá Pinto, o Vasco disputou 12 partidas e teve apenas duas vitórias, além de cinco empates e cinco derrotas. Eliminado nas oitavas de final da Sul-Americana, o time está na zona de rebaixamento do Brasileirão, em 17.º lugar, com 24 pontos.